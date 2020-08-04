4 büyüklerin transfer etmek için kapıştığı Mensah tercihini yaptı

Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa ve Trabzonspor'un listesinde yer alan 25 yaşındaki yıldız Galatasaray'ın teklifine olumlu cevap dedi. Sarı-kırmızılılar, Mensah'ın 3.6 milyon euroluk bonservis bedelini bulmak için arayışlara başladı.

Sarı-kırmızılılar, Ganalı yıldızın 3.6 milyon euroluk bonservis bedelini bulmak için arayışlara başladı.

Yönetim bu sorunu Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in gözden çıkardığı Younes Belhanda ve Babel’i satarak çözmek istiyor.

Belhanda ve Babel satılacak

Bazı Katar takımlarının radarında olan Belhanda’yı İtalyan ekibi Sampdoria'da istiyor.

Babel ile ise Amerika kulüpleri ilgileniyor. Yönetim iki oyuncu için gelen tüm teklifleri masaya yatırmış durumda. Kısa süre içinde bu iki oyuncu ile yolların ayrılması planlanıyor.

Sarı-kırmızılılar, Al-Nassr’a bonservisiyle birlikte gönderdiği Maicon’un transferinden 1 milyon 430 bin euroyu kasasına koymuştu. Mensah transferinde son noktayı koymak Galatasaray’ın 2.2 milyon euro eksiği bulunuyor.

12 Ağustos'a kadar Mensah'ı transfer etmek istiyorlar

Sezon bitimiyle birlikte Fatih Terim, yönetim ile yaptığı toplantıda Mensah’ın alınması gerektiğini net bir şekilde dile getirmişti.

Terim, yaptığı son basın toplantısında ise yeni transferlerin sezon başı kampına mutlaka yetiştirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Sarı-kırmızılılar 12 Ağustos’ta Florya’da top başı yapacak. Yönetim Mensah sorunu bu tarihe kadar çözmek istiyor.

Galatasaray’da yeni transferler Emre Kılınç, Arda Turan, Oğulcan ve Kerem Aktürkoğlu sezon başı kampında yer alacak.