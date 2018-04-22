4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı Başlıyor !

Beykoz Belediyesi tarafındangeleceğe yapılan enönemlikültür yatırımlarından biri olarakdeğerlendirilenBeykoz Çocuk Kitapları Fuarı, İstanbul’un ve Türkiye’nin istikrarlı şekilde sürdürülen tek çocuk kitapları fuarı olarak biliniyor.

Onur Yazarı Mustafa Ruhi Şirin

Çocuk edebiyatı alanında değerli eserler verenÇocuk Vakfı Başkanı Mustafa Ruhi Şirin, bu seneki fuarın onur yazarı olarak 21 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek açılışta okuyucularla birlikte olacak. Fuara bu yıl da küçük kitap dostları için sevilen yazarların söyleşileri ilave edildi. Bu kapsamda 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’na söyleşi ve imza etkinlikleri için100’e yakındeğerli çocuk edebiyatı yazarı katılıyor.

Fuarın Teması “ Bir Hayalin Olsun “

Bu yılki teması “Bir hayalin olsun” olarak belirlenen fuarda, çocukların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin9 gün boyuncakeyifletakip edecekleri150’ye yakın etkinlik arasında, büyük hayaller kurarak insanlığın geleceğine yön vermiştarihi karakterlerin (HezarfenAhmed Çelebi, Mimar Sinan, Uluğ Bey, Leonardo Da Vinci, Nikola Tesla, Neil Armstrong) canlandırılacağı tiyatral performans gösterileri, masalcı abla, Burak Abiyle Çocuk Şarkıları ve kukla gösterileri de bulunuyor.

Fuara 80 Yayınevi Katılıyor

21-29 Nisan 2018 tarihlerinde Beykoz sahilinde 2200 metrekarelik kapalı alanda gerçekleştirilecek 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı’na çocuk kitapları yayıncılığında öne çıkan Alfa Yayın Grubu, Doğan Egmont, Timaş Yayın Grubu, Can Çocuk, Nesil Yayınları, Altın Kitaplar, Beyaz Balina, Bilgi Yayınevi, Çamlıca Çocuk, Damla Yayınevi, Erdem Yayınları, Nar Çocuk, NationalGeographic Kids, Nesin Yayınları, Özyürek Yayınları, Tudem Yayın Grubu, Yakamoz Yayınları, Yumurcak Yayınları, İş Bankası KültürYayınları, Beyan Yayınları, Yapı Kredi Yayınları, Hayat Yayınları, Cezve Kitap, Arkadaş Yayınları, Odtü Çocuk, Boyut Yayınları,SemerkandYayınları, Epsilon ve Çizmeli Kedi Yayınları’nın da aralarında bulunduğu 80seçkin yayınevi/marka katılıyor.

21Nisan 2018 Cumartesi günü saat 11:00’de kapılarını açacak olan 4. Beykoz Çocuk Kitapları Fuarı, 29 Nisan Pazar gününe kadar 10.00 – 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.