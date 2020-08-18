4 aydır aranıyordu! Cesedi foseptik çukurunda bulundu

Bursa'da kan donduran bir olay meydana geldi. Yaklaşık 4 aydır kayıp olan kişinin cesedi tüyler ürperten bir şekilde bulundu.

Şüpheli yakayı ele verdi

Cesedi zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda elleri ve ayakları bağlı şekilde bulunan kişiyi öldürdüğü ileri sürülen şüpheli Gemlik ilçesinde yakayı ele verdi.

Foseptik çukurunda bulundu

Polis ekipleri, yaklaşık 4 aydır kendisinden haber alınamayan ve cesedi kendisine ait zeytin bahçesindeki foseptik çukurunda bulunan 45 yaşındaki Sezai Katmer'in katil zanlısını yakalamak için harekete geçti.

"Dur" ihtarına uymadı, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı

Yapılan takip sonucu ekipler, Gemlik ilçesine bağlı Kumla Mahallesi'nde 77 T 0079 plakalı aracı durdurmak istedi. "Dur" ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaşanan kovalamacadan sonra yakayı ele verdi.

Sezai Katmer cinayetinin şüphelisi olduğu belirlendi

Ekiplerin yaptığı incelemede, otomobil sürücüsünün Sezai Katmer cinayetinin şüphelisi olan 52 yaşındaki Erkan Kuşoğlu olduğu tespit edildi.

İşlemleri devam ediyor

Gözaltına alındığı belirtilen Erkan Kuşoğlu'nun Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Orhangazi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri, 12 Ağustos tarihinde kaybolan Sezai Katmer'i arama çalışmalarında foseptik çukurunda bir ceset olduğunu fark etmiş, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ve iş makineleri tarafından çıkarılan el ve ayakları bağlı cesedin Sezai Katmer'e ait olduğu tespit edilmişti.