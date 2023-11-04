4 ayda inanılmaz değişim! Arda Güler'in son hali bomba

Real Madrid'e transfer olan ve yaklaşık 4 aydır eflatun-beyazlılar ile antrenmanlara çıkan Arda Güler'in kısa sürede yaşadığı fiziksel değişim büyük şaşkınlık yarattı.4 ay içinde kas oranında inanılmaz bir artış sağlayan Arda Güler'in bacaklarının son hali sosyal medyada gündem oldu.

4 ay içinde bacaklarının oldukça kaslandığı görülen futbolcunun antrenmandaki performansı ise göz dolduruyor. 18 yaşındaki yıldız, sakatlık sonrası artık sahalara dönmek için gün sayıyor.

Hangi maçta oynayacak?

Sakatlığı nedeniyle henüz Real Madrid formasıyla hiçbir resmi maçta forma giyemeyen Arda Güler'in 5 Kasım'da oynanacak Rayo Vallecano ya da 8 Kasım'da Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Braga maçında süre alması bekleniyor.

Real Madrid-Rayo Vallecano mücadelesi, 5 Kasım Pazar günü saat 23.00'da Tivibu üzerinden S Sport'tan naklen yayınlanacak.