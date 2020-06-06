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Aktüel

4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazası dört kişinin yaralanması ve araçların maddi hasara uğraması ile sonuçlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 13:58:07 -
4 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde dört aracın karıştığı trafik kazası dört kişinin yaralanması ve araçların maddi hasara uğraması ile sonuçlandı.


Kaza Düzce ile Akçakoca devlet yolunda saat 22.00 sıralarında Düzceden Akçakoca istikametinde hareket eden iki aracın Dadalı köyü kavşağında çarpışması sonucu olurken arkadan gelen iki aracında karanlığın etkisiyle kazaya karışması ile zincirleme kazaya dönüştü. Görgü şahitlerinin acil 112 hattını araması ile gelen sağlık ekipleri 3 kişiyi olay yerinde ayakta tedavi ederken bir kişide tedavisi için ambulans ile hastaneye kaldırıldı.


4 araçta maddi hasar meydana gelen kazada hasar gören araçlar Akçakoca Arapoğlu yeddiemin otoparkına çekildi. Kaza sonrası trafik jandarma ekipleri tarafından kontrollü olarak sağlanırken araçların çekilmesinden sonra yol trafiğe açıldı.

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