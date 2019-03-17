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4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan telef oldu

Hakkari'de dört ahıra çığ düşmesi üzerine yaklaşık 80 hayvan telef oldu.

17 Mart 2019 Pazar 12:04
4 ahıra çığ düştü, onlarca hayvan telef oldu

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde üzerilerine çığ düşen ahırlarda bulunan yaklaşık 80 hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar ve sağanak nedeniyle ilçe merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Akkaya köyünde yan yana bulunan 4 ahırın üzerine çığ düştü.

Köylüler kendi imkanlarıyla çıkarttı

İlk belirlemelere göre, çöken ahırların altında kalan yaklaşık 80 küçükbaş hayvan ile bir katır telef oldu.

Köylüler, bazı hayvanları kar kütlesinin altından kurtardı.

Köy muhtarı Ramazan Kaya, yaptığı açıklamada, çığın sabah saatlerinde düştüğünü belirterek, "Çok büyük bir çığdı. Köylüler kendi imkanlarıyla bazı hayvanları sağ çıkarttı, kalan hayvanları da çıkarmaya çalışıyorlar." dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 12:04
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