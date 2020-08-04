4 Ağustos Tarihte Bugün | 4 Ağustos'ta ne oldu?
4 Ağustos'ta meydana gelen tarihi olayları sizler için derledik. Tarihe kazınmış olayları derlediğimiz "Tarihte Bugün" köşesinde, unutulmaya yüz tutmuş fakat Türk toplumu tarafından bilinmesi gereken olaylar yer alıyor. Silinmeye çalışılmış tarihimizin izleri bile, geçmişin yüceliğini anlamaya yetecek kadar heybetli duruyor. Peki ama tarihte bugün neler oldu, hangi olaylar meydana geldi? 4 Ağustos'ta kim doğdu, kimler öldü? Bugün ne günü? İşte detaylar...
4 Ağustos günü meydana gelen tarihi olaylar...
1521 - Katolik Kilisesi'nin 228. Papası VII. Urbanus doğdu.
1578 - Vadiü'l-Mehazin Muharebesi, Portekizlilere karşı Osmanlı İmparatorluğu ve müttefiki olan Fas birliklerinin kesin zaferiyle sona erdi.
1578 - Portekiz Kralı I. Sebastião öldü.
1683 - Dom Perignon ilk şampanyayı üretti.
1683 - IV. Mehmet'in annesi, Osmanlı'nın 2. Valide Sultanı Turhan Hatice Sultan hayatını kaybetti.
1791 - Osmanlı ile Avusturya Devletleri arasında Ziştovi Antlaşması imzalandı.
1870 - Kızılhaç Derneği, Birleşik Krallık'ta kuruldu.
1922 - Osmanlı asker ve siyaset adamı Enver Paşa hayatını kaybetti.
1923 - Rauf Bey (Orbay) Başbakanlıktan ayrıldı.
1940 - Taksim Gazinosu açıldı. İstanbul Belediyesi'nin açtığı gazinonun amacı halka ucuz eğlence sağlamaktı.
1941 - Türk yönetmen Zeki Ökten doğdu.
1944 - Anne Frank, Naziler tarafından yakalandı. 1945'te toplama kampında öldü. Saklanırken tuttuğu notlar sonradan oluşturulan kitaplar sayesinde tanınıyor.
1958 - Uluslararası Para Fonu'nun baskısıyla yüksek devalüasyona gidildi. Dolar 2 lira 80 kuruştan, 9 liraya çıktı.
1959 - İstanbul'da yumurta büyüklüğünde dolu yağdı. Yaralanmalar ve maddi hasar meydana geldi.
1961 - ABD'nin 44. Başkanı Barack Obama doğdu.
1976 - İspanya Kralı Juan Carlos, siyasi tutukluların %90'ını affetti.
1981 - Türk zoolog ve aynı zamanda Türkiye'nin ilk kadın profesörlerinden Fazıla Şevket Giz hayatını kaybetti.
1983 - İtalya'da ilk kez bir sosyalist, Sosyalist Parti Genel Sekreteri Bettino Craxi, Başbakanlık görevine getirildi.
1986 - Yargıtay, ameliyatla cinsiyet değiştiren Bülent Ersoy'un erkek olduğuna karar verdi.
1987 - Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye'nin İran'a silah satan ülkeler arasında olduğunu ileri sürdü.
1988 - Samsun ve Sinop sahillerine, zehirli oldukları bildirilen çok sayıda varil vurdu.
1995 - Hırvatistan'nın Krayina Sırp Cumhuriyeti'ya karşı saldırılarına başlamasıyla, Fırtına Harekâtı başladı.
2005 - Senarist Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.