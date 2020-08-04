4 Ağustos Tarihte Bugün | 4 Ağustos'ta ne oldu?

4 Ağustos'ta meydana gelen tarihi olayları sizler için derledik. Tarihe kazınmış olayları derlediğimiz "Tarihte Bugün" köşesinde, unutulmaya yüz tutmuş fakat Türk toplumu tarafından bilinmesi gereken olaylar yer alıyor. Silinmeye çalışılmış tarihimizin izleri bile, geçmişin yüceliğini anlamaya yetecek kadar heybetli duruyor. Peki ama tarihte bugün neler oldu, hangi olaylar meydana geldi? 4 Ağustos'ta kim doğdu, kimler öldü? Bugün ne günü? İşte detaylar...