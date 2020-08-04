4 Ağustos karayolları durumu | Hangi yollar ve tüneller kapalı?

Karayollarındaki son durumu sizler için derledik. Yapılan çalışmalar, onarımlar ve yenilikler, yola çıkan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Peki ama bugün hangi tünellerde veya yollarda çalışma var? Hangi yollar kapalı? Bornova-Turgutlu yolu, Emirdağ-Çay yolu, Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolu, Kahramanmaraş-Narlı-Gaziantep yolu, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolu, Suşehri-Gölova-Altköy yolu ve İspir-İkizdere yolunun 6-20, Selim-Sarıkamış-Karakurt yolundaki son durum ne? İşte detaylar...