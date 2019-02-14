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3'ü istediği kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanık: İlk ifadem geçerli

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde evlenmek istediği kızın ailesinden 3, girdiği bakkal dükkanında da 2 kişiyi tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Fırat Yurdakul, ikinci kez hakim karşısına çıktı. Yurdakul, cinayetleri itiraf ettiği ilk ifadesinin geçerli olduğunu söyledi.

14 Şubat 2019 Perşembe 18:22
3'ü istediği kızın ailesinden 5 kişiyi öldüren sanık: İlk ifadem geçerli

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Ortaköy'de çobanlık yapan Fırat Yurdakul (28), geçtiğimiz yıl 21 Mart günü, Pınar Ezgi Esen ile evlenmek istemesine karşı çıktıkları iddiasıyla genç kızın babası Tarık Esen (50), dedesi İbrahim Esen (74) ve babaannesi Cennet Esen (72) ile köy bakkalı Celal Koral (68) ve oğlu Taylan Koral’ı (33) av tüfeği ile vurarak, öldürdü. Cinayetlerin ardından gasp ettiği araçla kaçan Yurdakul, Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde yakalandı. Yurdakul hakkında öldürdüğü her kişi için birer kez olmak üzere toplam 5 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İlk ifadesinin geçerli olduğunu söyledi

Davanın ikinci duruşması bugün, Sivas 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Fırat Yurdakul, Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) ile bağlandı.  Daha önceki ifadelerinin geçerli olduğunu söyleyen  Yurdakul ilk ifadesinde yaptığı katliamı şöyle anlatmıştı:

"Olaydan birkaç gün önce Pınar'ı aradım. Babası Tarık'la konuşmasını, evlenmemiz için ikna etmesini söyledim. İkna olmazsa, 'kaçıp gidelim' dedim. Pınar kaçmak istemedi. Ertesi gün babasını aradım. Telefonda beni tehdit etti, astı, kesti. 'Buraya gelirsen seni öldürürüm' dedi. Beni öldüreceklerini söylüyorlardı. Kendimi korumak için yanıma tüfek almıştım. Olay günü akşam saatlerinde evlerinin önünden geçiyordum. Evden yüksek sesler geliyordu. Balkona çıkarak, dinledim. Beni dövmeyi, öldürmeyi sonra da bahçeye gömmeyi planlıyorlardı. O sırada Tarık'ın annesi balkona çıktı, beni gördü. 'Namussuz burada bizi mi dinliyorsun?' diyerek, beni iteledi. Seslere Tarık çıktı. O sırada elimdeki tüfek, Tarık'a doğru ateş aldı. Annesi üzerime atlayınca tüfek bir kez daha ateş aldı. Babasının evde yorganların altında bir şeyler aradığını görünce, arkamdan vurmasın diye ona da ateş ettim. Tetiğe nasıl bastığımı hatırlamıyorum"

Olaydan sonra Celal Koral'un bakkalına gidip sigara ve alkollü içecek istediğini belirten Yurdakul, "'Önce eski borçlarını ver' diyerek küfretmesi üzerine önce bakkalı, ardından sesleri duyup gelen oğlu Taylan'ı öldürdüm" demişti.

'Cinayetleri tasarlayarak işledi'

Esen Ailesi'nin avukatı Muharrem Turgut Yarga ise sanığın cinayetleri tasarlayarak işlediğini belirterek, haksız tahrik indiriminden faydalanmaması gerektiğini söyledi. Avukat Yarga,"Sanık cinayetleri tasarlayarak işlemediğini savunsa da cinayetleri tasarlayarak işlediği sabittir. Silahın istemsizce patlaması söz konusu değildir. Sanığın evi ile maktullerin evi arasında epey bir yol vardır. Tesadüfen maktullerin evlerinin önünden geçmesi fiilen mümkün değildir. Ayrıca maktullerin aldığı yaralar hayati bölgelere isabet etmiş, hepsi öldürücü yaradır. Sanık, yakalandığında basına da söylediği gibi bilerek ve isteyerek öldürdüğünü, pişman olmadığını, 35 yıl yatıp çıkacağını belirtmiştir. Sanığın eylemleri tasarlayarak ve önceden planlayarak gerçekleştirdiği açıktır, pişmanlık da göstermemiştir. Olayda haksız tahrik ve meşru müdafanın unsurları oluşmamıştır" dedi. Mahkeme heyeti duruşmayı 17 Nisan'a erteledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 18:22
  1. Trabzon
  2. Kahramanmaraş
  3. Sivas
  4. Şarkışla ilçesi
  5. cinayet davası
  6. Fırat Yurdakul
  7. 5 kişinin katili

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