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Gündem 3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tekme tokat dayak yedi
Gündem

3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tekme tokat dayak yedi

3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü, TEM otoyolunun orta yerinde tekme tokat dayak yedi. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 13:35:00 -
3'ü bebek 6 kişiyi yaralayan alkollü sürücü tekme tokat dayak yedi

TEM otoyolu Ümraniye mevkiinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre alkollü şekilde seyir halinde olan Sönmez Karaca hakimiyetindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, içinde 3'ü bebek 6 kişinin bulunduğu Medine Tacar kontrolündeki araca arkadan çarptı.

3'ü bebek 6 kişi yaralandı

Kazada Medine Tacar kontrolündeki araç içerisinde bulunan 3'ü bebek 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan kazazedeler hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürüyüce dayak

Kaza sonrası polis ekipleri alkollü olduğu iddia edilen sürücüye alkolmetre testi yaparken, kaza bölgesine gelen kazazede yakınları, alkollü olduğu iddia edilen Sönmez Karaca'ya saldırdı.

Kazazede yakınları tarafından tekme tokat dayak yiyen Sönmez Karaca'yı polis ekipleri araya girerek kurtardı. Sönmez Karaca'nın yaşanan arbede sırasında burnu kırıldı. Ambulansa alınan sürücü hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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