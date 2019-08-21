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3O yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üretip satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Emetilçesinde Yekta Topçu isimli vatandaş, 30 yıldır ormandan topladığı endirek ve ardıç ağaçların2ın dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal ve kevgir yapıp satarak geçimini sağlıyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
3O yıldır tahta kaşık, çatal, kevgir üretip satarak geçimini sağlıyor

Kütahya’nın Emetilçesinde Yekta Topçu isimli vatandaş, 30 yıldır ormandan topladığı endirek ve ardıç ağaçların2ın dallarından keser ve oyma aleti kullanarak tahta kaşık, çatal ve kevgir yapıp satarak geçimini sağlıyor.


22 yaşında geçimini sağlayacak bir iş yapmak isteyen Topçu, amcası ve babasından tahta çatal, kaşık ve kevgir yapımını öğrendi. O günden sonra evinin alt katındaki küçük atölyesinde yarı teknoloji ve yarı el aletleri kullanarak tahta çatal, kaşık kevgir ve spatula gibi aletler üretmeye başladı.


Ürettiği ürünleri Türkiye’nin bir çok pazarında sattığını belirten Topçu, ’’Kaşıkları 5 lira, kepçeleri 10 lira, oklavaları 15 lira ve diğer ürünleri el işçiliğine göre 5 ile 20 lira arasında satarak geçimimi sağlıyorum. Aileden gelen geleneksel bir mesleği yapıyorum. Sakarya’dan Emet ilçesine hep gelirim. Çok şükür kazandığım para bana ve aileme yetiyor. Üretip, satıp para kazanmayı seviyorum’’ ifadelerini kullandı.(YD-EFE)

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:00
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