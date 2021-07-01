Koronavirüs salgınının sona ereceği günler beklenirken dünya varyantlarla mücadele etmeye başladı. Ülkemizde de Hint yani delta varyantı görüldü. Bu sebeple aşılamada yeni bir döneme geçildi ve 3.doz onayı çıktı. Peki, 3.doz olmak zorunlu mu?

3.doz aşı zorunlu mu? 3. doz yaptırılmazsa ne olur?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Temmuz itibariyle 50 yaş üstü ve sağlık çalışanları için 3.doz aşı randevularının açılacağını belirtti. İki doz aşısını yaptıranların 3.doz aşı randevuları tanımlandı. Vatandaşlar 2.doz aşısının üzerinden üç ay geçtiyse 3.doz için randevu oluşturabiliyor. MHRS’ye girip ‘Aşı randevusu al’ kısmına tıkladığınızda ‘en yakın randevu alacağınız tarih’ belirtiliyor. Belirtilen tarihten itibaren 3.doz aşı randevunuzu alabilirsiniz.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şener, "Aslında bağışıklığı 2 doz aşıyla sağlıyoruz. 3. doz aşı, antikor yanıtını yeniden uyarma ve uzun dönemde devamlılığın sağlanması için gerekli. Virüse karşı ne kadar yüksek oranda antikorumuz varsa ağır hastalık geçirme riskinin o kadar etkili ve uzun süreli düştüğünü biliyoruz" dedi.

Prof. Dr. Şener, salgının kontrol altına alınmasında sürü bağışıklığının sağlanması için aşılanma oranının yüzde 60'a ulaşması gerektiğini sözlerine ekledi.

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