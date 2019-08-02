3D Tasarım ve Üretim Atölyesi 10‘da

Düzenlediği birbirinden eğlenceli ve keyifli etkinliklerle Balıkesirlilerin sosyal hayatına renk katan 10 Burda AVM, yeni teknoloji trendlerini, tasarım ve üretim çalışmalarını 3D Tasarım ve Üretim Atölyesi’nde minik ziyaretçileriyle buluşturuyor.

10 Burda AVM, 3 Ağustos Cumartesi ve 4 Ağustos Pazar günü 14.00 - 20.00 saatleri arasında 10 Burda Çocuk Kulübü etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘3D Tasarım ve Üretim Atölyesi’ ile minik ziyaretçilerine tasarımın en eğlenceli halini deneyimleme fırsatını sunuyor. Altıkod Stem & Maker Lab işbirliğinde gerçekleştirilecek ‘3D Tasarım ve Üretim Atölyesi’ etkinliği ile 10 Burda AVM, çocuklara keşfetmenin, tasarlamanın ve üretmenin heyecanını yaşatacak.

Çocukların bilgisayarda 3D modelleme çalışmasını deneyimleyecekleri, modellemelerini 3D yazıcıdan alabilecekleri ve ücretiz katılım sağlanabilecekleri keyifli etkinliğe 10 Burda AVM, tüm Balıkesirlileri davet ediyor.