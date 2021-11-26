39 yıl önce ‘petrol yok’ denilerek kapatılan kuyu devreye alındı! İşte üretim miktarı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ankara'da bir otelde düzenlenen 13. Hidrokarbon Arama-Üretim Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı.

Dönmez, Türkiye'nin dışa bağımlı olduğu kaynaklarda kontrol edilebilir bir seviyeye gelmek istediklerini belirtti.

39 yıl önce "petrol yok" kapatılan kuyuyla ilgili de sevindiren ifadeler kullanan Bakan Fatih Dönmez şunları söyledi:

"Eski sahalarımızı yeni bir anlayışla, yeni metot ve yöntemlerle yeniden ele alıyoruz. Diyarbakır'da 1982 yılında kapatılan Varınca-1 kuyumuzu, bugün yeni teknolojilerle yeniden değerlendirdik ve günlük 3 bin varilin üzerinde bir üretimle devreye aldık"

"Geçtiğimiz yıl 106 kuyu açıldı"



Bakan Dönmez, 2020 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi ağırlıklı olmak üzere toplam 106 kuyu açıkları bilgisini vererek, "106 kuyunun; 48'i üretim, 39'u arama, 19'u ise tespit kuyusu oldu. Bu kuyularda toplam 236 bin 477 metre sondaj yaptık. Arama kuyularımızın 6'sı petrol, 7'si doğal gaz, tespit kuyularımızın 12'si petrol, 1'i doğal gaz ve üretim kuyularımızın ise 45'i petrol açısından olumlu neticelendi" dedi.

Bakan Dönmez, 2020 yılında 22 milyon 269 bin 326 varil ham petrol, 457 milyon 826 bin 359 metreküp doğal gaz üretimi gerçekleştirdiklerini bildirerek, "Toplamda 880 milyon 713 bin 398 liralık devlet hissesini bütçeye gelir kalemi olarak yazdık" diye konuştu.

Günlük ham petrol üretim ortalaması

Bu yıl ekim sonu itibarıyla 19 milyon 800 bin varil ham petrol ham petrol ürettiklerini dile getiren Bakan Dönmez, şunları kaydetti:

"Bunun yüzde 76'sını TPAO kalan yüzde 24'ünü ise özel sektör eliyle ekonomimize kazandırdık. Doğalgaz üretiminde ise toplam 347,3 milyon metreküp üretimi gerçekleştirdik. Bunun da yüzde 80'ini TPAO kalan yüzde 20'sini ise diğer şirketler üretti. Günlük ham petrol üretim ortalamamız ise 65 bin 328 varil olarak gerçekleşirken, 1.15 milyon metreküplük de doğalgaz üretimimiz oldu."