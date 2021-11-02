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Aktüel 385 adet istasyon bulunuyor! Bursa’da akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim
Aktüel

385 adet istasyon bulunuyor! Bursa’da akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim

Bursa Büyükşehir Belediyesi çevre ve halk sağlığının korunması amacıyla, “bütünşehir” yasasıyla birlikte il sınırları içerisindeki akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları denetimlerine ve istasyon yetkililerini bilgilendirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-02 08:44:00 -
385 adet istasyon bulunuyor! Bursa’da akaryakıt istasyonlarına sıkı denetim

HASAN ÖZAN  BURSA

Bursa İl sınırları içerisinde 2. Sınıf Gayrisıhhi müessese sınıfındaki tüm akaryakıt, LPG ve CNG satış istasyonları, Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından, çevre ve yangın risklerine karşı denetleniyor. Yapılan denetimlerde; insan sağlığına zarar verilmemesi amacıyla gerekli tedbirler artırılmaya başlandı.

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