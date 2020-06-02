38 yıldır duvarları resimleriyle güzelleştiriyor

Kahramanmaraş’ta eğitim almadan yeteneğini kendi çabasıyla geliştiren Ressam Pertav Başak, 38 yıldır okul ve sokak duvarlarını çizdiği resim ve boyalarla güzelleştirdi.

İnsanlara sanat bakış açısı kazandırmak amacıyla tepsilere, taşlara, telefon kılıflarına ve yapraklara resim yaparak kendini yenilemeyi sevdiğini ifade eden 45 yaşındaki Pertav Başak, “Sanatla ilgilenen insanlardan hiç kimseye zarar gelmez” ifadesini kullandı.

7 yaşında çizdiği Nasreddin Hoca resmiyle başladığı ressamlık serüvenine Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışma programında üç dakikada sprey boyayla resim yaparak ikincilik elde ettiğini dile getiren Başak, “Hiç resim eğitimi almadım. Resim yeteneğimi ilkokul öğretmenim keşfetti ve beni sürekli resim yapmaya teşvik etti. Sürekli sanatın farklı dallarını araştırdım ve yenilik üstüne yenik kazandırmaya çalıştım. Sprey boya sergisini ilk defa ben sergiledim ve Türkiye’de bir ilke imza attım. En büyük hayalim ileride çok büyük bir sergi açıp yapılan emekleri insanların beğenisine sunmak" dedi.