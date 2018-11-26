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38 yılda 500’den 154’e düştü! Hedef 130

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1970'li yıllarda 500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını 154 milyon tona düşürdüklerini bildirerek, "Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek." ifadesini kullandı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:01
38 yılda 500’den 154’e düştü! Hedef 130

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, erozyonla mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'nin coğrafi konumu, topoğrafik yapısı ve toprak özellikleri düşünüldüğünde erozyon konusunda hassas bir bölgede bulunduğuna dikkati çeken Pakdemirli, "Elbette alınacak önlemlerle erozyonla mücadele etmek mümkün. Bu anlayışla bakanlık olarak önemli çalışmalara imza attık. Özellikle son 16 yılda yaptığımız ağaçlandırma çalışmaları bu mücadelede önemli bir adım oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Hedef 24,5 milyar ağaç"

Pakdemirli, son 16 yılda 5 milyon hektar alanda ağaçlandırma yapıldığını, bu dönemde erozyon kontrolü ve bozuk ormanların iyileştirilmesi çalışmalarına hız verildiğini ve 4 milyar 200 milyon adet fidanın toprakla buluşturulduğunu belirterek, "2002'de 16 milyar adet ağacımız vardı, bugün 22 milyar adete ulaştık. 2023 hedefimiz ise 24,5 milyar ağaca ulaşmak." ifadesini kullandı.

Erozyonla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarla, 1970'li yıllardaki  500 milyon ton olan yıllık erozyonla kaybolan toprak miktarını bugün itibarıyla 154 milyon tona düşürdüklerini vurgulayan Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Hedefimiz bu rakamı 2023 yılında 130 milyon tona indirmek. Bu hedefleri tabii ki tek başımıza gerçekleştirmiyoruz. Üniversitelerin, kamu kurumlarının, STK'ların, ilgili tüm kurum ve kuruluşların desteği ile gerçekleştiriyoruz. Çölleşmeyle mücadelede başarı ancak hep beraber hareket edildiğinde, katılımcı bir yaklaşım sergilendiğinde sağlanabilir."

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 12:01
  1. Bekir Pakdemirli
  2. erozyon
  3. toprak

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