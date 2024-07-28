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Yerel 38 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

38 kaçak göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-07-28 16:57:00 -
38 kaçak göçmen yakalandı

Ayvacık açıklarında sahil güvenlik ekipleri 38 kaçak göçmeni daha yakaladı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-28' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 16'sı çocuk toplam 38 kaçak göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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