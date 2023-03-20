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Aktüel 37 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik ve fiber teknedeki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-20 20:14:00 -
37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ve Datça ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik ve fiber teknedeki 37 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenlerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen lastik bottaki 31 yabancı uyrukluyu, bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesinde de Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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