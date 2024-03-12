363 milyar liralık bütçe aldı, tek proje yok! Yavaş, Erdoğan'ın açtığı havuzu tekrar açtı!

Cumhuriyet Halk Partili ABB Başkanı Mansur Yavaş, göreve geldiği 2019'dan bu yana Ankaralı vatandaşlara tek bir proje bile yapmadı. Yavaş, görev süresi boyunca hizmet sunmak adına 363 milyar TL ile 7 bakanlığa denk gelen bütçe alsada AK Parti'nin kendi döneminde yapmış olduğu hizmetleri kendi yapmış gibi gösterdi.

Mansur Yavaş, 2019'dan bu yana yalnızca kendi döneminden önce yapılan projelerin tabelalarını değiştirerek sıfırdan açılışını yaparak kendisi yapmış gibi gösterdi. Yavaş, 363 milyar TL ile 7 bakanlığa denk bütçe aldı. Ancak başkente tek bir proje kazandırmadı.

YAPILAN PROJELERİ KENDİ YAPMIŞ GİBİ GÖSTERDİ

ABB'nin 7 bakanlığa denk bütçesi olmasına rağmen başkente tek bir proje yapamayan, yapılan projeleri de koruyamayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, kendi döneminden önce yapılan projeleri tabela değiştirerek sıfırdan açmış gibi yaptığı tespit edildi.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI HAVUZU MEHTER TAKIMI EŞLİĞİNDE TEKRAR AÇTI

2014'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nu 20 Mayıs 2022 tarihinde mehteran takımı eşliğinde bir kez daha açtı. CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "ABB Başkent'e yeni bir spor tesisini daha kazandırdı" diyerek reklamını yaptığı ve mehteran takımı eşliğinde açılışını yaptığı Kuzey Yıldızı Yüzme Havuzu'nun sadece tadilatını yaptırdığı ortaya çıktı.

AK PARTİLİ İLÇE BELEDİYELER KÜÇÜK BÜTÇELERLER HAVUZ YAPTI

AK Parti yönetimindeki belediyeler ise Ankara Büyükşehir Belediyesine göre daha küçük bütçelere sahip olduğu halde sıfırdan havuz yaptı.

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Bu çerçevede: Keçiören Belediyesi 5 milyar 239 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesinde 4 havuzu Keçiören'e sıfırdan yaptı.

Akyurt Belediyesi 727 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi ile iki adet, yarı olimpik yüzme havuzu yaptı.

Bala Belediyesi 338 milyon TL'lik 5 yıllık bütçesi içinde 1 adet kapalı yüzme havuzu açtı.

Kalecik Belediyesi ise 339 milyon TL'lik bütçesiyle 5 yılın içinde 2 adet yüzme havuzunu ilçesine kazandırdı.

Sincan Belediyesi ise 5 yıllık 1 milyar 574 milyon TL'lik bütçesiyle 3 adet yüzme havuzunu vatandaşların hizmetine soktu.

Nallıhan Belediyesi ise 1 adet yüzme havuzu için 5 yıllık 521 milyonluk bütçesi içinde kaynak ayırabildi.

Altındağ Belediyesi ise 4 milyar TL bütçede 4 yüzme havuzuna kaynak ayırarak bunları da hizmete geçirdi.

Çubuk Belediyesi de 720 milyon TL'lik bütçesi içerisinde 1 adet yüzme havuzu için kaynak ayırarak ilçesine kazandırabildi.

ERDOĞAN'IN AÇTIĞI HAVUZU TEKRAR AÇTI

Ankaralı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına hiçbir işe imza atmayan Yavaş, sosyal medyada yaptığı algı çalışması ile Ankaralılara hizmet ediyormuş gibi görünmeye çalışıyor. Ankara'ya sıfırdan katma değer katacak tek bir projesi bile olmayan Yavaş, kendi döneminden önce yapılanlarında üstüne konmaya başladı.

Hizmet süresi boyunca kendi döneminden önce yapılanların meyvesini yiyen Yavaş'ın Kuzey Ankara'da yaptık dediği havuzun da 2014 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı toplu açılış töreninde açıldığı anlaşıldı. Yavaş söz konusu havuz için sadece tadilat yaptırdığı ve tekrar açılışını yaptığı ortaya çıktı.