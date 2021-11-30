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Ekonomi 3600 ek gösterge yasası çıktı mı ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum!
Ekonomi

3600 ek gösterge yasası çıktı mı ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum!

3600 ek gösterge son dakika haberleri kamu memurları ile memur emeklisi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik maaşlarını ve ikramiyelerini doğrudan etkileyecek olan 3600 ek gösterge ile ilgili son günlerde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterde bu iş tamam müjdesinden sonra gözler 3600 ek göstergenin detaylarında idi. Peki 3600 ek gösterge meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Yeniakit Publisher
2021-11-30 13:17:00 - 2021-11-30 13:18:52
3600 ek gösterge yasası çıktı mı ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge son durum!

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu on binlerce vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ile emekli maaşları artacak.

3600 ek gösterge son durum!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak "Bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı. Başkan Erdoğan 3600 ek gösterge artışına ilişkin şunları söyledi: “Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak, bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla, mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlık içindeki kurulun çalışmaları tamamladığını, bundan sonraki süreçte diğer bakanlıklar ve Memur-Sen ile görüşme yapılacağını dile getirdi. Bakan Bilgin, daha önceki açıklamalarında konunun meclise gelmesi için Ocak ayına işaret etmişti. Kasım ortasında bir etkinlikte konuşan Bilgin, "Bu çalışmayı Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sonlandırmak için çalışıyoruz. İnşallah ocak ayında TBMM'ye getireceğiz." şeklinde konuştu.

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