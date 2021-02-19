3600 ek gösterge son durum nedir Öğretmen, polis için 3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Haziran 2018 seçimi öncesi ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polis, hemşire, öğretmen ve din görevlilerimiz ile diğer idarecilerimizin ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” demişti. 3600 ek gösterge son durumu yakından takip edenler konuya ilişkin son dakika açıklamaları araştırıyor. Geçtiğimiz yıl gündeme gelen 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek gösterge 2021'de çıkar mı? 3600 ek gösterge zaman verileceği ve kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin yükselmesini etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkında Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi.

3600 ek gösterge son durumu yakından takip edenler konuya ilişkin son dakika açıklamaları araştırıyor. Gündeme gelen 3600 ek gösterge ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. 3600 ek göstergenin 2021’de ne zaman verileceği ve kimleri kapsadığı merak konusu oldu. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareciler ile emeklileri gelirlerinin yükselmesini etkileyecek olan 3600 ek gösterge hakkındaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. İşte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan ek gösterge ile ilgili yaptığı açıklamaların detayları.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak?

Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış, yüz binlerce memurun ilgiyle yakından takip ettiği konu olarak dikkat çekiyor. 3600 ek gösterge yasalaşırsa, mevcut maaşları artırmakla birlikte emeklilik ikramiyesi ve emekli maaşına da artış yansıyacak. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 3600 ek göstergede 4 meslek için tek paket hazırlandığını açıkladı. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri ayrım yapılmaksızın aynı paket kapsamına alınırken, yeni göstergeyle emekli olacak memurların maaşları, emekli ikramiyeleri yaklaşık yüzde 20 yükselecek.

Emekli ikramiyeleri ortalama 25 bin lira artacak. Paket kapsamında yaklaşık 280 bin polis, 1.1 milyon öğretmen, 110 bin hemşire, 120 bin din görevlisi düzenlemeden yararlanacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uzmanlarıyla birlikte çalışan AK Parti Grubu teklifi önümüzdeki günlerde Meclis'e sunacak. Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı paketle milyonlarca çalışan arasında eşitlik sağlanacak. Hem görev ücreti hem de emekli maaşını belirleyen ek gösterge cetveli belirlenecek.

3600 ek gösterge ne zaman verilecek?

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, geçtiğimiz günlerde Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) Kavaklıdere Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, "3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

3600 ek gösterge ile ne kadar maaş emekli parası alınacak?

Ek göstergesi 3000 olan öğretmenlerin ek göstergelerinin 3600'e çıkarılması ile 2021 yılı verilerine göre ikramiyeleri yaklaşık olarak 32 bin lira, emekli maaşları ise yaklaşık 900 TL artış gösterecek. Polis memurlarına 3600 ek gösterge verilmesi halinde birinci derece kadroda görev yapanların aylıklarında net 71 lira, emekli aylıklarında ise 814 lira 7 kuruş artış söz konusu olacak.