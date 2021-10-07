3600 ek gösterge son dakika müjdesi Erdoğan’dan 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, memur ve memur emeklilerin maaşlarına zam yapılmasını sağlayacak olan 3600 ek gösterge konusunda müjdeli haberi duyurdu.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge açıklaması şöyle: “Onlar konuşur, biz hizmet ederiz. Sorun çözeriz. Yeni hedefler ve vizyonlar ortaya koyarız. Geçtiğimiz haftalarda sözleşmeleri yenilenen işçi ve memurlarımızın ücretlerinde kendilerini de çok memnun eden artışlar yaptık Bay Kemal. Bunlardan haberin var mı? Belediyeleri hırsızlık, yolsuzluk, taciz iddialarıyla çalkalanan bir partinin çalışanlara verdiğimiz ücret artışlarını takdir etmesini beklemiyoruz.

Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan bir ülkede bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek toplumun her kesimine hakaret edenler iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu diline 3600 ek göstergesini dolamış, tekrar edip duruyor. Önümüzdeki senenin sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen yine biziz. Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, çiftçilerimize bulaşmış. Bu şahıs ilkokul seviyesinde bile olmayan mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor."