3600 ek gösterge son dakika gelişmesi 3600 ek göstergede son durum ne?

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? sorusu öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşirelerinin yanında memurlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerden önce sözünü verdiği 3600 ek gösterge son durum açıklamasını AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "3600 ek gösterge konusu ile ilgili yaklaşımımız pozitif bir yaklaşımdır. Negatif ele aldığımız bir konu yok, arkadaşlarımız çalışıyor" demişti. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesine göre, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, ek gösterge artışı konusunda önemli açıklama yaptı. Peki 3600 ek gösterge çıkarsa maaşlar ne kadar zamlanacak?

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir televizyon programında 3600 ek göstergeye ilişkin şu açıklamalarda bulundu: "Ek gösterge sadece devlet memurlarını ilgilendiriyor. Devlet memurlarının da 1 Ekim 2008'den önce devlet memuru olanları ilgilendiriyor. Bu kişiler çalışırken aldıkları maaş, emekli oldukları zaman alacakları maaş ve ikramiyelerin belirlenmesi ek gösterge parametlerine göre değişiyor. Ek göstergede çalışmalar son aşamaya geldi. 3600 ek göstergenin yasalaşmasıyla beraber maaşlarda yaklaşık olarak 40-50 lira artış olacak. Bazı kişilerin maaşında 20-30 lira da düşüş olabilir. Aslında önemli olan emekli maaşı. Emekli maaşlarında hissedilir şekilde artış olacak. Emekli olacakların maaşları yaklaşık 530 lirayla 600 lira arası artış olacak."

İlk gündem maddesi 3600 ek gösterge

3600 ek gösterge ile ilgili ilk müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan gelmişti. Geçtiğimiz 14 Mart’ta Bilkent Şehir Hastanesi açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge ile ilgili “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur" demişti.

Gündemdeki 3600 ek gösterge konusuna da değinen Selçuk, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise şunları söyledi: “3600 ek göstergeyle ilgili çalışmalarımız, Devlet Personel Başkanlığı ve ilgili bakanlıklarımızla birlikte devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın burada verdiği bir söz var, inşallah buradaki çalışmalar tamamlandıkça biz de kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.”