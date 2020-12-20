3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge 2021'de çıkar mı?

Memur maaşlarının yanında emeklilikten sona emekli aylıklarını ve emekli ikramiyelerini belirleyen ek gösterge, yüksek olduğu zaman emekli aylıkları ve emekli ikramiyesinde de artış söz konusu olmakta. Ek göstergesi 3600 olan bir memurla ek göstergesi 2500 olan memurun zam oranları ve maaş miktarları da aynı olmuyor. Bu sebeple binlerce memur 3600 ek gösterge artışının ne zaman gerçekleşeceği merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Değerli kardeşlerim önemli bir konuya geliyorum, burayı hassas dinleyin. Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız, buradaki adaletsizliği gidermiş olacağız.” diyerek müjdesini verdiği 3600 ek gösterge artışının yeni yılda hayata geçirilip geçirilmeyeceği de araştırılmakta. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 3600 ek gösterge müjdesinden sonra hem İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hem de Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 3600 ek göstergenin hayata geçeceğini yenilemişti.

3600 ek gösterge ne zaman yasalaşacak noktasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından açıklama yapılmıştı. 3600 ek gösterge son dakika gelişmesi olarak Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da önemli bir açıklama yapmıştı. Son olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Peki, 3600 ek gösterge son durum ne zaman verilecek? İşte detaylar…

3600 ek gösterge çıkacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 17 Kasım 2020'de gerçekleşen TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ilişkin milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtlamıştı. Bakan Elvan, 3600 ek gösterge konusunda da bir açıklama yapmıştı. Bakan Elvan, konuyla ilgili olarak "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı. AK Parti’den yapılan açıklamada 3600 ek göstergenin çıkacağını üzerinde çalışmaların devam ettiğine yönelik zaman zaman açıklamalar gelmekte. Polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşireler başta olmak üzere kamu çalışanları 3600 ek göstergenin 2021 yılına yasalaşıp yasalaşmayacağını merak etmekte.