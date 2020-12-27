3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge yasası ne zaman çıkacak? Kamu işçisine zam var mı? 3600 ek göstergede son durum nedir? Kamu kurumlarında çalışanların gündeminde olan 3600 ek gösterge ile ilgili yeni açıklama yapıldı. 3600 ek gösterge yasası ile ilgili, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Parlamento'nun açılışından sonra bununla ilgili bir çalışma yapıldı. Bunu hayata geçireceğiz." demişti. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı 3600 ek göstergeyle ilgili yaptığı açıklamada seçim sonrasına kalacağını dile getirdi. Seçimler sonrası ekonomi yönetiminin gündemindeki önemli konu başlıklarından birini de yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge oluşturuyor. Düzenleme yapılınca özellikle emekli maaş ve ikramiyelerinde artış olacak. Peki Kamu işçisine zam var mı? 3600 ek gösterge zammı son durum nedir? Milyonlarca kamu görevlisinin büyük bir merakla beklediği 3600 ek gösterge zammı için önemli gelişmeler yaşandı. Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir.

2021"de 3600 ek gösterge çıkar mı?

3600 ek gösterge ile ilgili son durum. Bir televizyon programında soruları yanıtlayan AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı'dan 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak “Personel reformu olması gerekiyor Türkiye'de. İnsanların 3600 ek göstergeyi bu kadar söylemelerin nedeni bir çıta atlama olarak görülmesinden bu kadar gündeme geliyor. Bunlar personel sistemi içerisinde değerlendirilecek konulardır. Nisan-Mayıs civarında bu gelişmeler yaşanır.” demişti. 2021 yılıda 3600 ek gösterge artışının yasalaşıp yasalaşmayacağı daha şimdiden merak ediliyor.