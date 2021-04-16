3600 ek gösterge ne durumda? 3600 ek gösterge artışı ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin 3600’e çıkartılacağının müjdesini vermişti. 3600 ek gösterge bekleyen pek çok memur için Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti Seçim Beyannamesi'nde 3600 ek gösterge müjdesini verdi. Erdoğan, "Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3600 ek gösterge müjdesine ilişkin olarak “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. dedi.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge için son durum açıklaması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapıldı. Esnek çalışmayla ilgili herkesin farklı bir şey anladığını kaydeden Zehra Zümrüt Selçuk, “Esnek çalışma esasen istihdamı artırılabilecek bir yöntem. Ulusal İstihdam Stratejisinde güvenceli esneklik var. Neler yapılabileceğini ve içeriğini sosyal taraflarla etraflıca konuşacağız” dedi. Selçuk, bazı unvanların ek göstergesinin 3600’e yükseltilmesiyle ilgili olarak ise, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın sözü, elbette yerine getirilecek” diye konuştu.

3600 ek gösterge ne durumda?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 3600 ek gösterge konusunda yaptığı açıklamada "Tabii, bu konuyu yine Maliyedeki ve Hazinedeki arkadaşlarımız özellikle Çalışma Bakanlığıyla çalışıyorlar. Tabii, bunun belirli bir yükü de söz konusu. Dolayısıyla, bunu daha sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde de çaba sarf ediyorlar ama bu çalışmaları Bakan Yardımcımıza da şimdi sordum, bu çalışmalar devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

3600 ek gösterge

AK Pati Sözcüsü Ömer Çelik, polis, öğretmen, din adamı ve hemşirelere verilen 3 bin 600 ek gösterge sözü hakkındaki soruyu şu şekilde cevapladı: "Bu konudaki yaklaşımız pozitif bir yaklaşımdır. Herhangi bir şekilde negatif ele aldığımız konu yok. Arkadaşlarımız çalışıyorlar, bu çalışmalarda polis, hemşire, din görevlisi ve öğretmenlere 3 bin 600 ek gösterge verilmesiyle ilgili yapılacak düzenleme söz konusu. Bu düzenlemede çalışılan konu, bunun ekonomik disiplinle uygun takvime yerleştirilmesi. İkincisi personel sisteminde meslekler arası dengeler gözetilerek bunun yapılması. Ekonomik faaliyetin mali disiplin içinde uygun bir takvime yerleştirilmesi için ve meslekler arası dengeler gözetildiği için bütünsel bir çalışma yapılıyor. Zamanlaması Sayın Bakan tarafından açıklanacaktır. Bu konuda zaten karar verilmiştir. Pozitif yaklaşımımız sürmektedir."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konuda talimatı olduğunu, ilerleyen süreçte bu talimatın gereğinin yerine getirileceğini söylemişti.

3600 ek gösterge artarsa maaşlar ne olur?

Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde yarattığı değişiklik. 1 Ekim 2008 tarihinden önce Emekli Sandığı'na tabi bir işte çalışan devlet memurlarından, kazanılmış hak ve emekli keseneğine esas seviyesi 1/4 olan ve 30 yıl hizmeti bulunanlar ve aylık maaş bakımından, ilgili memurların yüzde 15'lik gelir vergisi dilimi için ek gösterge farkından kaynaklı tablo 2018 yılının ilk yarısı için şöyle;

Ek gösterge 2200’den 3600’e yükselmesi durumunda

Aylık net maaş 23 TL

Emekli maaşı 641 TL

Emekli ikramiyesi 123 bin 121 TL olacak.

Ek göstergenin 3000’den 3600’e çıkartılırsa

Aylık net maaş 38 TL

Emekli maaşı 569 TL

Emekli ikramiyesi 20 bin 516 TL olacak

Maaşlara ne kadar zam yapılacak?

Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emekli aylıkları 653.15 lira, 30 yıl hizmeti bulunanların 696.69 lira, 35 yıl hizmeti bulunanların da 740.24 lira artacak. Ek göstergenin 2200’den 3600’e çıkmasıyla 25 yıl hizmeti bulunanların emekli ikramiyesi 82 bin 345 liradan 103 bin 279 liraya yükselecek.