3600 ek gösterge kime verilecek? 3600 ek gösterge artışı için kesin tarih açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'nde konuştu.

3600 ek gösterge kime verilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan 3600 ek gösterge yaptığı son dakika açıklamasında, “Kadro tahsislerinde de en büyük payı eğitime veriyoruz. 713 bin 625 öğretmenimizin atamasını gerçekleştirdik. Önceki ay 20 bin öğretmenimizi göreve başlatmanın mutluluğunu yaşadık. 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı umuyoruz. Bunun üzerine çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefet partisi lideri 'Bu sözü biz verdik falan' Biz kuru kuruya söz vermeyiz, biz yaparız. Bizim için asıl olan öğretmenlerimizin huzuru, refahı ve motivasyonudur." dedi.

3600 ek gösterge kimleri kapsayacak?

Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirleniyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha fazla maaş ve ikramiye alabilecek.

Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. 3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlileri için geçerli olması talep edilse de ilk etapta polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.

3600 ek gösterge çıkarsa ne değişecek?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 2018 yılında yaptığı açıklamada, yeni dönemde polislerin, öğretmenlerin, hemşirelerin, din görevlilerinin ve diğer idarecilerin Emeklilik ek göstergelerinde artış yapılacağını açıklamıştı. O tarihten bu yana tartışılan düzenlemenin yaşama geçmesi durumunda 30 yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis ve 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu imam-hatiplerin emekli aylığının yüzde 22 artması, hemşire ve diğer imam-hatiplerin emekli aylığının da yüzde 25 civarında artması bekleniyor.