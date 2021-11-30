3600 ek gösterge emeklilere ne getirecek?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda 3600 ek gösterge düzenlemesinin 2022/Ocak ayında Meclise sunulabileceğini belirtti.

Bu hafta İstanbul Kongre Merkezinde Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması programına sayın Cumhurbaşkanımız da iştirak etti. Sayın Cumhurbaşkanımız bu programda yaptığı açıklamada, personelin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planladıklarını ifade ederek 3600 ek gösterge meselesini sahiplenmeye çalışan fırsatçı partiler hakkında da uyarılarda bulundu. Memur olarak görev yapanlar açısından 3600 ek göstergenin emeklilikte çok önemli iki fonksiyonu bulunuyor. Bu fonksiyonların ilki göstergeye bağlı olarak emekli maaşlarının artırılmasıdır. 3600 ek göstergenin diğer fonksiyonu ise emekli ikramiyelerinin daha yüksek ödenmesidir.

3600 ek göstergeden yararlanacak olan dört grup bulunuyor. Bunlar halen 3000 ek göstergeli üniversite mezunu polis, öğretmen ve Diyanet görevlileri ile 2200 ek göstergeli hemşirelerdir. Bu konuda 3600 ek göstergenin tabana yayılmasına yönelik Memur-Sen’in talepleri de bulunuyor. Gerçekten de kamuda şef, avukat, merkez müdürü, şube müdürü ve il müdür yardımcısı gibi kadro ve pozisyonlarda çalışanların da 3600 ek göstergeden yararlandırılmasının hakkaniyete uygun düşeceği noktasında ortak bir kanaat de bulunuyor.

İlk defa 2008 Ekim ayı başından önce memurluğa bağlayanlar için emekli maaşı unsurlarından birisi ek gösterge aylığıdır. Göstergenin artmasının doğal sonucu olarak emekli maaşı artmaktadır. Ancak emekli maaşını asıl artıran özel hizmet aylığı yansıtma katsayısıdır. Ek göstergesi 2200 ve 3000 olan memurun özel hizmet aylığı yansıtma katsayısı yüzde 85 iken Ek göstergesi 3600 olan memurun özel hizmet aylığı yansıtma katsayısı yüzde 145. Bu 60 puanlık fark emekli maaşını çok ciddi tutarda artırıyor.

Örneğin, 25 yıl hizmeti bulunan ek göstergesi 2200 olan bir hemşirenin maaşı ek ödeme dahil emekli maaşı 3.916,54 TL iken ek göstergenin 3600 olarak uygulanması halinde hemşirenin ek ödeme dahil emekli maaşı 4912,25 TL tutara yükseliyor. Bir anlamda 2200 ek gösterge ile 3600 ek göstergeli memur arasında 25 yıl hizmet için maaş farkı 995,71 TL oluyor. 2200 Ek göstergenin 3600 olması halinde her bir yıl için ikramiye artışı 1276,56 TL ve 25 yıl hizmet için ikramiye artışı 31.914 TL olmaktadır. Hizmet yılı arttıkça artış tutarı da artmaktadır.

Hizmet sürelerine göre 2200 ek göstergeli, 3000 ek göstergeli ve 3600 ek göstergeli memurların maaşlarını sizlere tablo halinde sunmak istiyoruz.