3600 ek gösterge düzenlemesi neler var? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında hükümet temsilcileri ve Memur-Sen yetkililerinin katımıyla ilk toplantısını 16 Şubat'ta yapan 3600 Ek Gösterge Komisyonu, ikinci toplantısını 16 Mart'ta basına kapalı olarak gerçekleştirmişti.

İkinci toplantının ardından, tüm memurları kapsayan ek gösterge düzenlemesi isteyen Memur-Sen, 2200-3600 ve 3600-4800 ek göstergeler arasında yeni kademeler getirilmesini içeren talebini komisyona sunmuştu. Milyonları ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak. 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor? Emeklilere yarayacak mı? Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

3600 ek gösterge ne zaman açıklanacak?

Milyonlarca memur ve yüz binlerce memur emeklisinin mali haklarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindi. Çalışmanın tamamlandığı düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduktan sonra açıklanacak.

3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor. Ancak bu kapsamın genişletilebileceği belirtilmişti. Kimlerin bu düzenlemeden faydalanacağı nihai açıklama sonrası netleşecek.

3600 ek gösterge emeklilere vuruyor mu?

Düzenlemeyle birlikte emeklilerin maaşında da artış olacak. Emekli ikramiyesi ve emekli maaşlarında yüzde 25'e varan oranda artış olması bekleniyor.

3600 ek gösterge ne zaman başlayacak?

3600 ek gösterge düzenlenenin yürürlük tarihi 1 Ocak 2023 olarak planlanıyor.