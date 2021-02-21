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Ekonomi 3600 ek gösterge bu sene çıkar mı? 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?
Ekonomi

3600 ek gösterge bu sene çıkar mı? 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

3600 ek gösterge bu yıl verilir mi? sorusu öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin yanında kamuda görev binlerce memur tarafından merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği ek göstergenin 3600’e yükseltilmesinde son gelişme olup olmadığı araştırılıyor. Naci Ağbal, daha önce yaptığı açıklamada '3600 ek gösterge'den mevcut emeklilerin de yararlanacağını açıklamıştı. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge ne zaman verilir? 3600 ek gösterge son durum gelişmesi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-21 16:02:00 -
3600 ek gösterge bu sene çıkar mı? 3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın polis, öğretmen, hemşire, imam ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkartılacağına ilişkin müjdeli haberin detayları merak edilmeye devam ediliyor. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 3600 ek gösterge artışına ilişkin olarak açıklama yaptı. Yüzbinlerce memuru ilgilendiren ve kamu çalışanlarının ekonomik şartları daha iyi koşullara getirecek 3600 ek göstergedeki son gelişmelerle ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaptı. Çelik, "Benim bildiğim bu konularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yeni bir bilgi yok. Bu çalışmalar tamamlandığında biz de gereken bilgiyi veririz. Şu an da o konular üzerindeki çalışmalar devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Memurların emeklilik ek göstergesi ne zaman yükseltilecek?

Maliye eski Bakanı Naci Ağbal, polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ve idarecilerin emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılmasına ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, seçim beyannamesini açıklarken büyük bir müjde verdiğini hatırlatan Ağbal, yapacakları düzenlemeyle bu görevlerdeki memurların emeklilik ek göstergelerinin 3600'e çıkarılacağını söylemişti.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir-Sen Genel Başkanı Hacı Bayram Tonbul, "3600 ek göstergenin yansıtılmasında belirli kesimler yerine tüm memurları kapsayacak bir formüle ihtiyaç var. Bu konuda ilgili tarafların görüşü alınmadan herhangi bir kaygıyla çalakalem bir şey yapılırsa bunun artılarından ziyade eksileri olur." dedi.

3600 ek gösterge ile maaş ve ikramiyeler ne kadar artacak?

Kamu görevlilerinin emeklilik maaşı ve ikramiyesinin ne kadar artacağına ilişkin de bilgi veren Ağbal, şunları kaydetmişti: "Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 637 lira, emekli ikramiyeleri 27 bin 13 lira artacak. Birinci dereceden ve 30 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 569 lira, emekli ikramiyeleri 20 bin 516 lira artacak. Söz konusu hesabı 25 yıla göre yapacak olursak da birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan polisimizin fiili hizmet zammı da dikkate alınarak hesaplanacak emekli aylıkları 592 lira, emekli ikramiyeleri 22 bin 739 lira yükselecek. Birinci dereceden ve 25 yıl çalışarak emekli olan öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin ise emekli aylıkları 533 lira, emekli ikramiyeleri 17 bin 97 lira artacak."

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