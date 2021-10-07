3600 ek gösterge bekleyenlere müjde! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 3600 ek gösterge talimatı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2018’de yaptığı bir konuşmada, 3600 ek gösterge verileceklerin kapsamının polis, öğretmen, hemşire, din görevlileri ile diğer idareciler olduğunu açıklamıştı. 3600 ek gösterge düzenlemesinde sevindiren gelişme ise 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde masadaki en önemli düzenleme hiç kuşkusuz 3600 ek gösterge olmuştu. Zira Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek göstergenin çıkacağına ilişkin mesajları vermişti. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis’e ne zaman gelecek? 3600 ek gösterge artışı ile maaşlara ne kadar zam yapılacak? 3600 ek gösterge ikramiye artışı ne kadar olacak? 3600 ek gösterge kimlere verilecek, ek gösterge artışı şartı ne olacak? İşte detaylar.

3600 ek gösterge son gelişmeler

3600 ek gösterge bekleyen memur ve memur emeklisi yeni yasama yılının açılmasıyla birlikte ek gösterge düzenlemesinin görüşülüp yasalaşacağı Meclis’ten gelecek müjdeli haberi beklemekte. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 3600 ek gösterge artışındaki açıklamaları ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun 3600 ek gösterge artışı için verdikleri sözün arkasında olduğunu ifade etmesi milyonlarca emekli ve memur çıkacak olan 3600 ek gösterge yasasını beklemekte. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 2022-2023 yıllarını kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusundaki çözümün ilk sinyalini verdi.

3600 ek gösterge Meclis'e gelecek mi?

3600 ek gösterge sorununu sözleşmeyle kayıt altına aldıklarını belirten Bilgin, “Bütün memurlar için fiili bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Biz çalışmamızı yaptıktan sonra kanun çıkartmak Meclis’in inisiyatifinde” dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin, 2.5 aylık aranın ardından 1 Ekim’de açıldı. Yeni yasama yılında 2018’den bu yana gündemde olan 3600 ek gösterge sorununun da çözüme kavuşturulması bekleniyor.

3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve bağlı sendikaların genel başkanları, Ali Yalçın başkanlığında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti. Toplu Sözleşmede mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade eden Yalçın, 4688 Sayılı Kanun'da Toplu Sözleşme ve kamu görevlileri sendikacılığının niteliğini artıracak değişikliklerin de yapılmasına ilişkin beklentilerini aktardı.

Yalçın öte yandan Toplu Sözleşme ikramiyesinin 400 TL'ye yükseltilmesinin sendika üyeliğine değer kattığını vurgulayarak bu kararla birlikte sendikalı olanlar ile olmayanlar arasındaki ayrımın ortaya konulmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Toplu Sözleşmenin kamu görevlileri için hayırlı olmasını dileyen Erdoğan başta 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam olmak üzere çalışmalarının başlatılmasını ve 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.