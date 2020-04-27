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36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Hamza Piriççeker (36) evinde ölü bulundu.

2020-04-27 03:42:00 -
36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Olay, bu akşam saatlerinde Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana geldi. Hamza Piriççeker'e ulaşamayan yakınları durumu polise bildirdi. Polis ekipleri Pirinççeker'in Yeni Mahalle Düz Sokak'ta bulunan evine geldi.

36 yaşındaki kişi evde ölü bulundu

Çilingir yardımıyla içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Hamza Pirinççeker'i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Pirinççeker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Pirinççeker'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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