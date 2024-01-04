36 Mossad ajanı enselenmişti... 12 casusa daha operasyon yolda!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul’da gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç'un gündeminde Can Atalay konusu da yer aldı.

Bakan Tunç'a, Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin Türkiye İşçi Partisi’nden milletvekili seçilen Can Atalay hakkında verdiği karar soruldu.

"Anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında"

Bunun üzerine Bakan Tunç, şöyle yanıt verdi:

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Uzun süredir konuşuldu. AYM'nin kararından sonra Yargıtay bir karar verdi. 83. Ve 14. maddesinin AYM kararıyla uygulanamaz hale getirildiği yönünde bir kararı verdi. Anayasal düzene ilişkin suçlar dokunulmazlık kapsamı dışında. Burada Yargıtay'ın görüşü bu. AYM ise dokunulmazlıktan yararlanabileceği şeklinde görüş bildirdi. İki Yüksek Mahkememizin arasında görüş farkı ortaya çıktı.

Son verilen karar, Yargıtay'ın vermiş olduğu karar. Gerekçesini de okuduğumuz zaman hep beraber görmek mümkün. Bu süreçten sonra ilgililer başvuru yapar yapmaz onların bileceği iş. Tabii ki Yargıtay'ın vermiş olduğu kesinleşmiş bir hüküm söz konusu. Bu kesin hüküm de şu an TBMM’de.

Tunç açıklamalarında, MİT'in Mossad ajanlarına yönelik operasyonuna da değindi.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İsrail Dış İstihbaratının ülkemizde siyasi ve casusluk hareketlerine yönelik önceden de soruşturmalar açılmıştı. Şu an 36 kişi yakalandı. 12 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. MİT'in ve Emniyet'in verdiği deliller doğrultusunda savcılığımız soruşturmayı sürdürüyor. Hakkında işlem yapılan kişi sayısı 100'ü geçmiş durumda. 25 kişi tutuklu. 4 ayrı dava ve soruşturma şu an devam ediyor.