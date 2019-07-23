35 yıllık çileyi bitirdi

Ordu’nun Ünye ilçesinde 35 yıldan bu yana vahşi depolama yöntemiyle deniz kenarındaki alana çöp dökülmesi ayıbına son verildi.

Bir hafta önce ilçelerde program dönüşü Ünye-Akçay mevkisindeki alana vahşi depolama yöntemiyle çöp döküldüğünü öğrenen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, makam aracını çöplüğe yönlendirdi. Çöplük alanının girişinde, çöpten atık toplayanların yazdığı ‘Giriş var, çıkış yok’ yazısıyla karşılaşan Güler, karşılaştığı manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Vahşi depolama yönteminin belirli sınırı aşarak kıyı kenar çizgisine kadar geldiğini gören Güler, “Böyle bir şey olamaz” diyerek tepkisini belirtti. Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına “Buraya bugünden itibaren çöp dökülmesini yasaklıyorum, üstünü kapatıp halka açık yeşil alan haline getirin, bunun için ne gerekiyorsa yapın. Bugünden itibaren burada OHAL ilan ediyorum” talimatını verdi.

Ünye’de OHAL bir hafta sürdü

Bu talimat üzerine gece-gündüz bir çalışma gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıkı bir çalışma başlattı. İş makinelerinin seferber edildiği çalışmada, tahkimat ve çöp üzerine toprak serilmesi işlemine başlandı. Kısa sürede tamamlanacak çalışmalar sonrası, çöp alanında oluşabilecek metan gazlarının sirkülasyonu içi baca çalışması ile bitirilecek. Çalışmaların tamamlanmasının ardından alan ağaçlandırma ve çevre düzenlemesi yapılarak halka açılacak. Böylelikle Başkan Güler’in bir hafta önce şaşkınlığını gizleyemediği olumsuz manzara karşısında ilan ettiği OHAL bir hafta sürdü.

Ayrıştırma tesisi hizmete girdi

Bu çalışma yapılırken bir yandan Cevizdere mevkisindeki ‘çöp ayrıştırma tesisi’ hazır hale getirildi. Ünye ve çevresinden toplanan çöpler önce ayrıştırma tesisine getiriliyor. Burada geri dönüşümlü çöpler ile biyolojik çöpler ayrıştırılıyor. Geri dönüşümlü çöpler anlaşmalı olan bir çimento firmasına yakılmak üzere gönderilirken, biyolojik çöpler ise Fatsa’da boş bir taş ocağının bulunduğu alanda dolgu malzemesi olarak kullanılıyor.

Güler: “İstenince oluyor”

Çöplük alanını ilk incelemesinin ardından bir hafta sonra yeniden aynı alanı inceleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, alanın üstünün kapatılmasını çalışmalarını denetledi. Alanın bir an önce kapatılarak ağaçlandırma ve halka açık yeşil alan haline dönüştürülmesi talimatını tekrarlayan Güler, gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

“Bir hafta önce buraya girerken gerçekten utanarak girdim. Burası vahşiliğin bütün ağırlığını ve çirkinliğini taşıyordu. Bir yanda hayvanlar bir yanda buradaki çöpten etkilenen canlı ve insanlar, bu bize yakışmayan bir şeydi. Burayı dümdüz hale getiriyoruz. Çöpü ayaklarımızın altına alıyoruz. Güzel Ünyemiz daha güzel olacak. Bu 80 dönüm yerden muhteşem bir alan kazanarak burayı faydalanılacak bir alan olarak kullanacağız. Buraya bir daha çöp dökülmeyecek. Bundan sonrada çöp ayrıştırmadan çıkan çöpleri de ayrıca ekonomik olarak kullanmış olacağız. Yoğun bir çalışma ile burası toprakla kapatıldı. Buradan gaz çıkaracak boruları döşeyeceğiz. İş makineleri 24 saat çalışarak burayı bu hale getirdi. Geri kalan kısımda dümdüz olacak. Burası son derece mikrop yayan tehlikeli bir ortamdı. İstenilince, irade gösterilince bunların hepsi oluyormuş.”