35 yıl sonra Çaykur Rizespor’a geri dönüyor! Abdullah Avcı, Süper Lig ekibiyle anlaştı

İlhan Palut ile yollarını ayıran Çaykur Rizespor’un Abdullah Avcı ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu yenilgi, ayrılığı da beraberinde getirdi.

Karadeniz ekibinde teknik direktör İlhan Palut, canlı yayında görevini bıraktığını açıkladı. "Bu takımın yeni bir nefese ihtiyacı var" diyen deneyimli hoca, "Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sabah’ın haberine göre, bu ayrılığın ardından Rize'nin, Abdullah Avcı ile anlaşma sağladığı öğrenildi. 62 yaşındaki teknik adam son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı.

Abdullah Avcı, aynı zamanda kendi memleketinin takımı Çaykur Rizespor’a 1986 yılında transfer olmuştu. Avcı, yeşil mavili formayı son olarak 1990 yılında giymişti.