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Yaşam 35 yaşındaki zabıt katibi koronavirüse yenildi
Yaşam

35 yaşındaki zabıt katibi koronavirüse yenildi

Muğla Adliyesi 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde Zabıt Katibi olarak görev yapan 35 yaşındaki Mine Karagöl KOVİD-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-18 13:51:00 -
35 yaşındaki zabıt katibi koronavirüse yenildi

Muğla Adliyesi çalışanlarından yaklaşık 40 gün önce korona virüse yakalanan Zabıt Katibi Mine Karagöl, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 gün önce de durumu ağırlaşan Karagöl'ün tedavisine yoğun bakımda devam edildi. 35 yaşındaki Mine Karagöl bu sabah hayatını kaybetti.

Karagöl'ün vefatı Muğla Adliyesi'nde büyük üzüntüye neden oldu.

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