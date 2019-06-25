35 yaşındaki Sinan Güler emekliliğini istedi
A Milli Basketbol Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala, 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.25 Haziran 2019 Salı 16:43
Spor Arena'nın haberine göre, Çin’de Ağustos ayında düzenlenecek olan 2019 Dünya Şampiyonası’na katılacak A Milli Takımımızın aday kadrosunun açıklanmasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı.
Milli Takımımıza yıllardır hizmet eden 35 yaşındaki Sinan Güler, yetkililerle görüşerek ay yıldızlı formadan emekliliğini istedi.
35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu kararı sonrası, 2019 Dünya Şampiyonası için açıklanacak olan aday kadroda yer almayacak.
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