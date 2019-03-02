3.5 milyon üniversiteliye istihdam

İŞKUR Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen ‘İŞKUR Kampüste’ programında Türkiye’nin, üniversite mezunu rakamında iş gücüne ve istihdama katkı sağlama açısından Avrupa ülkeleriyle mukayese dahi edilemeyeceğini söyledi. Uzunkaya, “Ülkemizde 10 yıl önce 3 milyon 100 bin olan üniversite mezunu sayısı, bugün 7,3 milyona çıkmıştır. Türkiye, 10 yıllık zaman içinde 3,5 milyon üniversite mezununu iş gücü ve istihdama dahil eden bir ülke olmuştur” diye konuştu.