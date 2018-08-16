35 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Mardin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları ile kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında, yapılan yol kontrolleri sırasında durdurulan iki araç içerisinde yapılan aramada gizlenmiş vaziyette 15 bin ve 20 bin 500 paket halinde toplam 35 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiş olup, araç sürücüleri olan 2 şahıs hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır.

Terör örgütlerinin finans kaynakları olan kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.