  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

347 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’te, polis bir otomobilde yaptığı armada 347 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 14:39:06 -
347 paket kaçak sigara yakalandı

Kilis’te, polis bir otomobilde yaptığı armada 347 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi yakınlarında H.B’nin kullandığı otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 347 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.


Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü H.B. ile araçtaki H.K. hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı