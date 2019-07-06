33 şehid dualarla anıldı

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Başbağlar’daki katliamda şehadet şerbetini yudumlayan 33 vatandaşımız Erzincan ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı törenle yâd edildi. Erzincan’daki tören Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde başlarken, gencinden yaşlısına yüzlerce kişi ellerinden Türk bayraklarıyla hazır bulundu. Devlet erkanının geniş katılım gösterdiği tören İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlarken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz için eller semaya açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım’ın taziye mesajlarının da okunduğu törende, Vali Ali Arslantaş konuşma gerçekleştirdi.

Birliğimize göz diken hainler

Anadolu’da tarih boyunca dini, dili, mezhebine bakılmadan tüm mazlumlara kucak açılarak güven ve huzur içerisinde yaşandığını belirten Arslantaş, “Buna rağmen ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğine göz diken hain odaklar Madımak’ta da Başbağlar’da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltendi. Aziz milletimiz yaşanan büyük acılara rağmen bu oyunlara gelmedi. Birlik ve beraberliğimize yapılan tüm saldırılara hamdolsun göğüs germeyi bildi” dedi. Daha sonra kürsüye gelen şehit eşlerinden Hatice Özdemir ise şunları dile getirdi:

33 şehidin 330 torunu oldu

“26 senedir yurdumuzu bölmek isteyenlerin karşısında dik durduk ve dik duracağız. Onların gücü bizi bölmeye yetmeyecek. İnancımızla, bayrağımızla uğraşacaklar ama hiçbir zaman bölemeyecekler. 33 şehit verdik ama maşallah yerlerine 330 tane torunları oldu” şeklinde konuştu.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti milletvekilleri Mustafa Ataş, Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile vatandaşlar katıldı.