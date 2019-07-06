0553 313 94 23

33 şehid dualarla anıldı

Başbağlar katliamının 33 şehidi, İstanbul ve Erzincan'da düzenlenen törenlerle anıldı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:49
33 şehid dualarla anıldı

 Haber Merkezi 

Başbağlar’daki katliamda şehadet şerbetini yudumlayan 33 vatandaşımız Erzincan ve İstanbul’da gerçekleştirilen iki ayrı törenle yâd edildi. Erzincan’daki tören Başbağlar köyü meydanındaki Kültür Evi önünde başlarken, gencinden yaşlısına yüzlerce kişi ellerinden Türk bayraklarıyla hazır bulundu. Devlet erkanının geniş katılım gösterdiği tören İstiklal Marşımızın okunmasıyla başlarken, Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlerimiz için eller semaya açıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın ve TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım’ın taziye mesajlarının da okunduğu törende, Vali Ali Arslantaş konuşma gerçekleştirdi.

Birliğimize göz diken hainler

Anadolu’da tarih boyunca dini, dili, mezhebine bakılmadan tüm mazlumlara kucak açılarak güven ve huzur içerisinde yaşandığını belirten Arslantaş, “Buna rağmen ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birlik ve beraberliğine göz diken hain odaklar Madımak’ta da Başbağlar’da da kardeşlik hukukumuzu bozmaya yeltendi. Aziz milletimiz yaşanan büyük acılara rağmen bu oyunlara gelmedi. Birlik ve beraberliğimize yapılan tüm saldırılara hamdolsun göğüs germeyi bildi” dedi. Daha sonra kürsüye gelen şehit eşlerinden Hatice Özdemir ise şunları dile getirdi:

33 şehidin 330 torunu oldu

26 senedir yurdumuzu bölmek isteyenlerin karşısında dik durduk ve dik duracağız. Onların gücü bizi bölmeye yetmeyecek. İnancımızla, bayrağımızla uğraşacaklar ama hiçbir zaman bölemeyecekler. 33 şehit verdik ama maşallah yerlerine 330 tane torunları oldu” şeklinde konuştu.

Törene, şehit yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti milletvekilleri Mustafa Ataş, Süleyman Karaman, Burhan Çakır, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı ile vatandaşlar katıldı.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 09:49
  1. İstanbul
  2. Erzincan
  3. Başbağlar’daki katliam
  4. Başbağlar köyü
  5. Kültür Evi
  6. Türk bayrakları
  7. İstiklal Marşı
  8. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  9. Kur’an-ı Kerim
  10. Başkan Recep Tayyip Erdoğan
  11. TBMM Eski Başkanı Binali Yıldırım
  12. Vali Ali Arslantaş
  13. Madımak
  14. Hatice Özdemir
  15. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu
  16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba
  17. AK Parti milletvekilleri Mustafa Ataş
  18. Süleyman Karaman
  19. Burhan Çakır
  20. Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
  21. Hür Dava Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Şahin
  22. Vatan Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Meltem Ayvalı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru balık bırakılacak
    1. Göl ve göletlere 5,1 milyon yavru..
    2. Kayserispor’un maç programı belli oldu
    3. Başkan Büyükakın, Brunga tesislerinde..
    4. Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı
    5. Malatya'da korkutan ev yangını
    6. Başkale’de terör operasyonu
    7. Kocaeli’de kavşaklar bakımdan geçiyor
    8. Bolu'da nükleer başlıklar ele geçirildi
    9. İltihaplı eklem romatizma tedavisi..
    10. Başkent’te “Kadın” olmanın ayrıcalığı
    11. California’da artçı sarsıntılar devam..
    12. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    13. Huzurevi sakinleri açık havada sinema..
    14. Altındağ pazarlarında sıkı denetim
    15. Eve giren yılan itfaiye ekiplerince..
    16. Çankaya’da üretimin adresi Karataş
    17. Yaz okulu, neşe dolu
    18. Anaç sazan balıklarından keçi gibi..
    19. Park halindeki minibüste 51 kilo 22..
    20. Çin’den Uygurlara kültürel soykırım
    21. Belediye Başkanı Rasim Arı, yeni..
    22. Nevşehir heyetinden Ulaştırma ve..
    23. Ağaç ustası mesleğinin kaybolmaması..
    24. Çocuklar Kozan’ın tarihi turistik..
    25. Fenerbahçe, Fransız yıldız basketbolcu..
    26. Hipodromların Şampiyonları..
    27. İş adamlığından ‘Gerçek Napoliten..
    28. Başkan Demir: “İş makineleri sahaya..
    29. "Türkiye'de kültür turları patlamış..
    30. Yüzde 60'ı tamamlandı! 10 bin kişiye..
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bekir Bozdağ: Evden ölmeyi göze alarak çıktım
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!
    Sülün Osman, ‘Çanakkale ruhunu’ yaşamak için, bakın nereyi satın almış!