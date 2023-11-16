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Ekonomi 3.3 milyar liralık halka arza büyük ödül!
Ekonomi

3.3 milyar liralık halka arza büyük ödül!

Yeniakit Publisher
2023-11-16 12:41:00 -
3.3 milyar liralık halka arza büyük ödül!

Akfen Yenilenebilir Enerji, sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden birisi olarak kabul edilen “The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023” kapsamında Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlem Ödülü (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, sermaye piyasaları ve finans sektörünün saygın ödüllerinden biri olan “The Bonds, Loans & ESG Capital Markets CEE, CIS & Türkiye Awards 2023” kapsamında, “Yılın Yurtiçi Sermaye Piyasası İşlemi” (Local Equity Capital Markets Deal of the Year) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Yaklaşık 700 MW’lık kurulu güce sahip olan ve sadece güneş, su ile rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji, 2023 yılının Mart ayında gerçekleştirdiği 3.3 milyar lira büyüklüğündeki halka arz işlemiyle bu prestijli ödülü kazandı.

Son yılların en büyük halka arzı

Dünyanın sürdürülebilirlik alanında ilk 30 şirketi arasında yer alan Akfen Yenilenebilir Enerji’nin halka arzı, hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan büyük ilgi gördü. Garanti BBVA Yatırım’ın konsorsiyum liderliğinde gerçekleşen halka arz, 8-9-10 Mart 2023 tarihlerinde yapıldı. Talep toplama sürecinde toplam 442 bin 795 yatırımcı, 76 milyar TL’lik talep oluşturdu. Toplam talep, halka arzda tahsis edilen 3.3 milyar TL’nin 23 katına ulaşarak, Akfen Yenilenebilir Enerji’yi son yılların en büyük halka arzlarından birine taşıdı.

“Yükselen yenilenebilir enerjinin finansal piyasalardaki etkinliği” 

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, aldıkları ödülün, Türkiye'nin yenilenebilir enerji sektöründeki son yıllardaki yükselişinin yanı sıra finansal piyasalardaki etkinliğini de simgelediğine dikkat çekti. Güngör, “2023 yılının Mart ayında gerçekleştirdiğimiz halka arza gösterilen yoğun ilgi, sadece ekonomik bir başarı değil, aynı zamanda Türkiye'nin sürdürülebilir enerji potansiyeline olan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. Ödül, ayrıca sürdürülebilirlik ve çevresel, sosyal, yönetişim (ESG) faktörlerine dayalı yatırımların artan önemini vurgulamaktadır. Yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi alanındaki yatırımlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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