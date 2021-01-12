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Gündem 33 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Gündem

33 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Terörle Mücadele (TEM) ekipleri, İstanbul merkezli 33 ilde FETÖ’ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun İstanbul ayağında 34 adrese baskın yapılırken, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 04:04:00 -
33 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik İstanbul merkezli 33 ilde "Ankesörlü Telefon" soruşturması kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Haklarında gözaltı kararı verilen yüzden fazla kişinin bulundukları belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sultanbeyli ve Ataşehir'de yapılan baskında eski askeri öğrenci olduğu bildirilen 2 kişi gözaltına alındı. Öte yandan Operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen çok sayıda FETÖ/PYD üyesi olduğu iddiasıyla çok sayıda muvazzaf asker, askeri öğrenci ve gizli sivil yöneticilerin olduğu bildiriyor. Operasyonlar sürüyor.

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