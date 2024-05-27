32 yıldır hapisteler! Mazlumların sesini duyan yok

28 Şubat darbecilerinin Cumhurbaşkanı Kararı ile affedilerek cezaevlerinden tahliye edilmelerine tepkiler sürerken, Kayseri STK Platformu Başkanı Ahmet Taş ve ASDER Kayseri Şube Başkanı Ahmet Balcı’dan, darbecilerin haksız ve hukuksuz yere cezaevlerine attırdığı mahpusların da tahliye edilmesi yönünde çağrı geldi.

Onlar da tahliye edilmeli

akit’e konuşan Ahmet Taş, şunları dile getirdi: Seçimlerden sonra siyasette meydana gelen yumuşama sürecinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel 28 Şubat darbecilerini salıverdirerek ilk puanını aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan-Özel görüşmesinden kısa bir süre sonra yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel’in paşalarla ilgili talebi karşılığını buldu. Bu durumun tahliye edilen paşaları ve Özgür Özel’i çok memnun ettiğinden kimsenin şüphesi olamaz, yalnız; birçok sivil toplum kuruluşu kanaat önderi ve siyasetçinin tahliye edilen darbeci paşaların brifinglerinde alınan emir ile 28 Şubat döneminde hukuksuz yargılamalarla cezaevine konan ve 26 yıldır burada ömür tüketen ve yeniden yargılanma isteyen mahpuslar, 1993’te Sivas’ta meydana gelen olaylardan sonra adaletsiz yargılamalarla cezaevlerine konan, 31 yıldır yeniden ve adil yargılanma bekleyen, yaşları 80’leri bulup hastalıklarla boğuşan sahipsiz mahpuslar ile çok ileri yaşlara gelmiş olup cezaevinde ölümü bekleyen hasta ve yaşlı mahkumlar için Cumhurbaşkanının paşalar için kullandığı yetkiyi kullanmaması üzüntüyle karşılandı. Bunlar haklı olarak sitem ediyor ve diyorlar ki MAZLUMDER ve ASDER gibi insan hakları dernekleri ve diğer sivil toplum kuruluşları, 28 Şubat mahpusları, Sivas davası mahpusları ve ileri yaşta hasta mahpuslar için 2002 yılından bu yana yeniden yargılanıp tahliye edilsinler diye Cumhurbaşkanına, Adalet Bakanlarına sayısız müracaatlarda bulundular ama karşılık bulamadılar. Bu insanlar ve kamuoyu, Cumhurbaşkanını bu konuda adaletli ve tarafsız olmaya, cezaevlerinde yatan mazlumlara da darbeci paşalar kadar sahip çıkmaya davet ediyorlar. Cezaevlerinde yatan mazlumlar da tahliye edilmeli.”

Sivas ve 28 Şubat mağdurları

Adaleti Savunanlar Derneği Kayseri Şube Başkanı Ahmet Balcı da şunları söyledi: “Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan karara göre; 28 Şubat’ın darbeci Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri ve Aydan Erol gibi isimler ‘sürekli hastalık ve kocama hali’ nedeniyle cezaları affedildi. Diğer yandan ise karanlık 28 Şubat döneminin kahrını ve zulmünü bizzat en derinden yaşayan insanlardan biri olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararını kendi takdirlerine bırakıyoruz. Ancak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aynı affın ‘Sivas davası mahkûmları ve 28 Şubat ‘tan dolayı halen cezaevinde bulunan yaşlı ve hasta mahpuslar için’ de tekrarlanmasını bekliyoruz. Ayrıca affedilen bu kişilerin mağdur ettiği kişilerin kaybettikleri haklarının da verilerek mağduriyetlerinin giderilmesi, adaletin sağlanması açısından gerekli bir durumdur.”



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