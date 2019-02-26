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32 ilde 5 binden fazla konut için fırsat günleri! TOKİ kampanyaları ev sahibi yapıyor

TOKİ 32 ilde 5 bin 439 konutu geçen hafta açık satışa çıkardı.

26 Şubat 2019 Salı 10:49
32 ilde 5 binden fazla konut için fırsat günleri! TOKİ kampanyaları ev sahibi yapıyor

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) 32 ilde 5 bin 439 konutu geçen hafta açık satışa çıkardı. Konut fiyatları illere ve daire tiplerine göre değişirken, her keseye uygun ödeme planları öne çıkıyor. İşte 2019’un ilk fırsat satışlarının detayları:

Birinci şart ilk kez ev sahibi olmak

TOKİ konutlarına başvuru yapacak olan vatandaşlarda hiç konut sahibi olunmaması, daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olunması şartı aranıyor. Ayrıca 18 yaşını dolduran vatandaşlar müracaat edebiliyor.

Satışa sunulan konutların satış şartlarında düşük peşinat oranları da dikkat çekiyor. Bu oran illere göre yüzde 10, yüzde 20 ve yüzde 25 şeklinde değişebiliyor. Taksit sayısı ise 120 ayın ötesinde 240 aya kadar çıkabiliyor. Arzu eden vatandaşlar, 96, 108, 180 ve 216 aylık vadeleri de tercih edebiliyor.

Yatay ve yöresel mimari

TOKİ, son yıllarda inşa ettiği konutlarda yatay mimariye de önem vermeye başladı. Bunların yüzde 84’ü ise en fazla 6 kat olarak planlanıyor. Dikkat edilen bir diğer konu da mahalle kültürünün canlı tutulmasına dair planlamaların öne çıkması. Meydan ve toplu kullanım alanlarında sosyal kaynaşmayı sağlayıcı donatılara yer veriliyor.

 Ağırlıklı olarak kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekliye özel kontenjan ayıran Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık satışta olan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor. Üretilen konutlarda yüzde 15’lik oran emekliler için ayrılıyor.

En ucuz konut 66 bin lira

Son verilere göre TOKİ, 36 ilde yer alan 5 bine yakın konutunda öncelikli olarak dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için uygun ödeme koşulları ile farklı seçenekler sunuyor. Dairelerin fiyatı 66 bin liradan başlarken, taksit ise 304 liradan başlıyor. İlan edilen listelere göre konutların başvuru süresinin son günü 29 Mart ile 28 Haziran 2019 şeklinde belirlendi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 10:49
  1. Toplu Konut İdaresi (TOKİ)
  2. Konut fiyatları
  3. TOKİ konutları
  4. TOKİ
  5. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı
  6. emekli vatandaşlar

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