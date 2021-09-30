32 bin yıl yaşında! Çin'de bulundu

Yeni Akit / Ankara

Çin’in Henan eyaleti arkeoloji yetkilileri, bir mağara sahasında 32 bin yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen insan kafatası fosilleri bulduklarını açıkladı. Lushan ilçesinin Guanyinsi kasabasında bulunan mağara sahasında daha önce yapılan arkeoloji araştırmalarında. insan ve hayvan fosilleri ile taştan yapılmış gereçler bulunmuştu.

Arkeolog Zhao Qingpo, “Saha içerisinde iki adet mağara var. 30 metrekarelik mağara, 9 metre uzunluğunda, 3 metre genişliğinde ve 3,9 metre yüksekliğinde. Bu, daha önce bölgede daha önce keşfedilen mağaraların en büyüğü… Arkeologlar, sahada insana ait diş ve kafatası fosilleri dışında her biri yaklaşık 30 bin ila 40 bin yaşlarında at, keçi, ayı, geyik, yaban domuzu ve kurtlara ait 10 binin üzerinde kemik parçası da buldu. Sahada ayrıca taş yongalar ve kazıma aletleri dahil olmak üzere taştan yapılma aletler de bulundu.

Uranyum serisi tarihleme yöntemi kullanılarak hesaplandı

Antropologlar, mağara sahasında bulunan iki insan kafatası fosilinin yaşının uranyum serisi tarihleme yöntemi kullanılarak 32 bin ve 12 bin olarak tespit edildiği bilgisini verdi. 32 bin yaşındaki kafatası fosili, eyalet alanında yaşamış insana ait bilinen en eski fosil. Henan Eyaleti Kültürel Miras ve Arkeoloji Enstitüsü Başkanı Liu Haiwang, “Yeni bulgular, Çin’de modern insanın kökeni ve gelişimi çalışmaları açısından büyük öneme sahip” yorumunu yaptı.