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31.08.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:31
31.08.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



اَلَّذ۪ينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجاًۜ اُو۬لٰٓئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ بَع۪يدٍ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla 

"Onlar, dünya hayatını âhirete tercih eden, Allah yolundan alıkoyan ve onu eğri göstermek isteyenlerdir;

  işte onlar derin bir sapkınlık içindedirler."

(İbrahim Suresi, âyet:3)          (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı

TEFSİRİ: 

“Tercih edenler” diye tercüme ettiğimiz yestehibbûne fiili, “sevmek” mânasındaki muhabbet kelimesinin türevlerinden olup inkârcıların dünya hayatını âhireti unutturacak derecede sevdiklerini, ona bağlandıklarını, bu sebeple onu âhiret hayatına tercih ettiklerini belirtmektedir. Âyette dünya hayatını ölçülü olarak sevenler değil, onu âhiret hayatına tercih edenler kınanmıştır (Râzî, XIX, 78). Zira Kur’an insanın, hayatı ve yaşamak için gerekli olan dünya nimetlerini sevmesini yasaklamamış, aksine dünya nimetlerinin insan için yaratıldığını bildirmiş, onlardan en güzel şekilde faydalanmasını teşvik etmiştir (krş. Bakara 2/201; A‘râf, 7/31-32; Kasas 28/77).

 İnkârcılar aynı zamanda İslâm’a, onun kutsal değerlerine ve bağlılarına karşı kin ve düşmanlık besleyerek yalan, iftira, hile ve tehdit gibi çeşitli yöntemlerle Allah’ın dinini kötü gösterip maddî ve mânevî imkânları kullanarak başkalarının İslâm’a girmesini engellemeye kalkışmalarından dolayı da kınanmışlardır.

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Baba cennetin orta kapısıdır. Dilersen bu kapıyı terket, dilersen muhafaza et."

 (Tirmizi)

 

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 08:31
  1. 31.08.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. İbrahim 3
  3. dünya hayatı
  4. ahiret hayatımız
  5. Sapıklık
  6. baba
  7. cennetin orta kapısı

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