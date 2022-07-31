31.07.2022 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَاِنّٖي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدٰى



Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla



"Şu da bilinmeli ki, ben tövbe edip yürekten inanan ve iyi işler yapan, sonra da doğru yolda sebat eden kimselere karşı çok bağışlayıcıyım."

(Tâhâ Suresi - 82) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Burada bu hatırlatmayı takiben, bütün insanlara, ölçüyü kaçırmadan Allah’ın verdiği nimetlerden yararlanmaları, –yaptıkları nankörlük ne kadar büyük olursa olsun– Allah’ın rahmetinden ümit kesmemeleri gerektiği mesajı verilmekte ve herkes Allah’tan bağışlanma dileğinde bulunmaya çağırılmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 643





ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)



“Mü’min, kulluk elbisesi günahlarla yıprandığında onu tövbeyle yamayandır. Bahtiyar, tövbesi üzere ölendir.”



(Câmiü’s-Sağîr, IV/1610)





GÜNÜN SÖZÜ:



"Gel, gel, ne olursan ol yine gel.

İster kâfir, ister mecusi, ister puta tapan ol yine gel.

Bizim dergâhımız ümitsizlik dergâhı değildir.

Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel."

(Mevlâna Celaleddin-i Rumi)