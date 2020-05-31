31.05.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN





وَاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَۜ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُو۬لٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً وَاَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَباًۙ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Aramızda ilâhî emirlere boyun eğenler var, ama hak yoldan sapanlarımız da var. Boyun eğenler doğru yolu hedeflemişlerdir."

"Hak yoldan sapanlar ise cehennemin yakıtı olmuşlardır."

(Cin Suresi - 14-15) (Meal Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

“Haksızlığa sapanlar”dan maksat inanç ve amelde doğruluktan, adaletten sapanlardır. Bunlar, özellikle Allah’a ortak koşmakla hem hakikat çizgisinden saptıkları hem de böylece kendilerine haksızlık ettikleri için âyette “zalimler” anlamına gelen kåsitûn sıfatıyla nitelendirilmişlerdir (İbn Âşûr, XXIX, 236).

Nitekim bir âyet-i kerîmede şirk büyük bir haksızlık (zulüm) olarak nitelenmiştir (Lokmân 31/13).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 477

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Güvenilirliği olmayanın kâmil imânı yoktur; ahdine sadakati olmayanın dine kamil bağlılığı yoktur.”

(Feyzü’l-Kadir, VI/381, No: 9704)